25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı '25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali', kapanış konseriyle tamamlandı. 'Duo Stringscapes' grubu, sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte güzel eserler seslendirdi.
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen festivalin kapanış konserinde, "Duo Stringscapes" grubu sahne aldı.
Sanatçılar Güneş Hızlılar arpı, Tuna Tandoruk gitarıyla birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Konsere sanatseverler ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz