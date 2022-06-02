24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama - Haberler

ŞANLIURFA ve Adana merkezli toplam 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 37 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, telefonda kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 17 ilde 35 olaya karışan 51 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Çanakkale, Ardahan, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Osmaniye, Niğde, Kars, Diyarbakır ve Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 35 vatandaş, 22 milyon 530 bin TL'lik zararı önlenmiş oldu. Operasyonlarda, 26 cep telefonu, 32 sim kart, 11 banka ve kredi kartı ile 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Toplam 51 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 15'i sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.