İçişleri Bakanlığı'ndan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 132 organizatörden 89'u tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 132 organizatörden 89'u tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 132 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 89'unun tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 132 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 89'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 24 ilde hava destekli operasyonlar düzenlendi. İl jandarma komutanlıkları ve jandarma komando timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 64 araç ile 12 bot ele geçirildi. Organizatörlerden 89'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir. Daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
