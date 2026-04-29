24 Haftalık Doğum İzni Düzenlemesi... Bakan Göktaş: "Bu Akşam Resmi Gazete'de Yayınlanmasını Bekliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadın memur ve işçilerin doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olan toplam 16 haftalık ücretli izin süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme hakkında konuşan Bakan Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz, ondan sonra hemen yürürlüğe girecek, 10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız, bütün annelerimiz lütfen bu sayfamızı ve açıklamalarımızı oradan takip etsinler" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile 27 Nisan Pazartesi günü yaptığı görüşmeye ilişkin sorular üzerine de "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili özellikle bazı düzenlemelerimiz var. Malumunuz, Kahramanmaraş ve Urfa'daki olan elim olaylarda bazı düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Bunları da özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmekte. Bu kapsamda da o görüşmelerde bunları netleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hangi adımı atacaksınız?" sorusuna da Bakan Göktaş, "Şu anda hala görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz. Özellikle bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarının doğrudan Aile Bakanlığı'nın da dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. İnşallah bu kapsamda da koruyucu önleyici mekanizmalarımız açısından gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem" yanıtını verdi."

Kaynak: ANKA