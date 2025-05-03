24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Büyüleyici Performanslar

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Büyüleyici Performanslar
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Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde 'Karolina Franclikova-Prag Beşlisi' ve 'Suk Dörtlüsü' sahne aldı. Sanatseverler, Çekyalı sanatçıların konserlerine yoğun ilgi gösterdi.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" sahne aldı.

Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" gruplarının sanatçıları, keman, viyola ve çello enstrüman kombinasyonlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Çekyalı sanatçılar, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler ise konsere yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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