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23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 2 Arkadaşı Tutuklandı

23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 2 Arkadaşı Tutuklandı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 23 yaşındaki Suat Can Dere'nin hayatını kaybetmesinin ardından, olayla ilgili 2 arkadaşı tutuklandı. Dere, hastaneye bilinci kapalı getirildi ancak kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 23 yaşındaki Suat Can Dere'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K. ve D.A. arkadaşları Suat Can Dere'yi bilinci kapalı şekilde Devrekani Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Y.K. ve D.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İki zanlının, otomobille gezintiye çıktıkları arkadaşları Dere'yi bir süre sonra arka koltukta baygın halde fark ettiklerini ve hastaneye getirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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