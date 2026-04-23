İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene birçok protokol üyesi ve çocuklar katıldı.
İstanbul Valiliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Törene, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklar ile bazı protokol üyeleri katıldı.
Yentür, tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca