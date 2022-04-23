23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede hava muhalefeti nedeniyle kutlama programı kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Necdet Türker, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşların katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin gösteri sunduğu programda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.