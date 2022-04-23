23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ADIYAMAN - Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik bahçesinde tören düzenlendi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ADIYAMAN - Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik bahçesinde tören düzenlendi.
Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programa kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel