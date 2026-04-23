23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Erdoğan'dan "Süreç" Mesajı: Durmak Yok, Aynen Devam

(TBMM) - TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Durmak yok, aynen devam" dedi. Erdoğan DEM Partililerle masa sohbeti yaptı.

TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşlik etti.

Gün boyu yağmur altında gerçekleşen programlara ilişkin Erdoğan, "Bereket... Bereketten rahatsız olanlar olabilir, biz yola devam" dedi. Gazetecinin, "Size bugün Süleyman'ın mührü çağrısı yapıldı. Süreç konusunda ilerleme düşünüyor musunuz? Yasal bir düzenleme gelmesini bekler misiniz" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmak yok, aynen devam" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, DEM Partililerle ayaküstü sohbet etti. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a ikram masasını işaret ederek "Masayı deviriyorsun" diyen Erdoğan'a Bakırhan, "Masa sağlam" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek için resepsiyondan ayrıldı. Kendisine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşlik etti.

