23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Erdoğan'dan "Özgür Özel'le Görüşür Müsünüz?" Sorusuna Yanıt: "Tabii Görüşeceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "Efendim Sayın Özgür Özel, burada görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim. Ana muhalefet partisiyle görüşürüz, görüşmeyiz. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Tabii görüşeceğiz ya. Niye görüşmeyelim? Basın mensubu olarak bunu yakıştırmıyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, başka bir gazetecinin, "Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada" sorusu üzerine, "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve diğer davetlilerle de selamlaşarak bir süre ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

Erdoğan, ayrılışı esnasında bir kız çocuğuna harçlık verdi.



Kaynak: ANKA