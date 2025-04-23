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23 Nisan'da Engelsiz Panayır Etkinliği Düzenlendi

23 Nisan'da Engelsiz Panayır Etkinliği Düzenlendi
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Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Engelsiz Panayır etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak tedavi gören çocuklara yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikte konser, atölyeler ve eğlenceli oyunlar yer aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "Engelsiz Panayır" etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Grup Egzersiz Salonu'nda yapıldı.

Program kapsamında sahne alan Grup Çizgi, çocuklar, aileleri ve hasta yakınları için konser verdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik ederek dans eden çocuklar, yakınları ile bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Alanda kurulan resim, keçe ve baskı atölyelerinde, çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapıldı.

Şişme oyun parkında oynayan çocuklar, palyaço gösterileri, boyama ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte çocuklar, Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek kurulan özel alanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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