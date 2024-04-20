Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı gruplar sahne aldı

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin dördüncü gününde "Terchitko Di Praga" ile "Duo Brno" sahne aldı.

Afyonkarahisar Yeni Müzesi'ndeki festivalde, Çekya'nın başkenti Prag'ta kurulan iki gruptaki sanatçılar, keman, obua ve fagot enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

"Terchitko Di Praga" ile "Duo Brno" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Hüseyin Başkadem, konserde yaptığı konuşmada, Prag'dan festivale gelen grup üyelerinin hepsinin belirli bir klasmanın üzerinde müzisyenler olduğunu söyledi.

Sanatçıların genç olmaların getirdiği avantajlar olduğuna dikkati çeken Başkadem, müzisyenlikteki performansların en verimli dönemlerini yaşadıklarını ifade etti.

Sanatseverler de Çekyalı grupların konserlerine ilgi gösterdi.