Haberler

Gaziantep'te 223 yıllık hayır şartı kapsamında öğrenciler kamp yaptı

Gaziantep'te 223 yıllık hayır şartı kapsamında öğrenciler kamp yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1803 yılında kurulan iki vakfın hayır şartı kapsamında 100 öğrenci için doğa kampı düzenledi. Öğrencilere ok atma, çadır kurma gibi etkinliklerin yanı sıra harçlık ve hediyeler verildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 223 yıllık hayır şartı kapsamında 100 öğrenci kamp yaptı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1803 yılında kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı tarafından belirlenen hayır şartları yerine getirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 100 öğrenci için Erikçe Macera Parkı'nda ok atma, çadır kurma, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlendi.

Program sonunda öğrencilere hayır şartı gereği harçlık verildi. Ayrıca vakıf medeniyetinin ve vakfetme bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bilgilendirici yazı ile çeşitli hediyeler verildi.

Böylece öğrenciler kamp etkinliğinde eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda onlara vakıf kültürünün anlamını ve toplumsal dayanışmadaki yeri aktarıldı.

Etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve vakıf personeli katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi

ABD'nin Ahmedinejad planı deşifre oldu! Meğer öldürmek istemiyorlarmış
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Heidi Klum balkonda üstsüz yakalandı

Galada öyle, balkonda böyle! Ünlü model fena yakalandı
Selena Gomez hakkında bomba iddia: +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak