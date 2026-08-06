Dalaman Havalimanı'nda Firari Hükümlü Yakalandı

MUĞLA Dalaman Havalimanı'nda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G., yakalandı.

Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında Hollanda'dan Türkiye'ye gelen M.G.'yi kontrol etti. Yapılan sorgulamada, M.G. hakkında Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten yaralama', Gaziantep 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'basit yaralama', Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', Gaziantep Ağır Ceza İlamat Masası'nca ise 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı