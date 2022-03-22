EDİRNE (AA) - TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 22 Mart Dünya Su Günü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Çoğal, mesajında, insanlara hayat veren suyun ve ormanların yaşatılması gerektiğini belirtti.

İnsanların karşı karşıya kaldığı en büyük iki tehdidin iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı olduğunu aktaran Çoğal, "Su ve gıda güvenliğinden sağlık sorunlarına, aşırı hava olaylarından iklim kaynaklı göçlere kadar yol açtığı büyük sorunlar sebebiyle günümüzün en büyük tehditleri olarak değerlendiriliyor. Bu sorunların çözümü için ilk sırada suyun ve ormanların korunması ile orman varlığının artırılması yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ormanların insanlar için sayılamayacak hizmetler sunduğunu belirten Çoğal, şunları kaydetti:

"Her bir orman tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının yarattığı sorunların artması demektir. Çeşitli amaçlarla tahrip edilen ormanların kaybı; yaşamın kaybıdır. Bugün büyüme odaklı, doğayı ve doğanın yarattığı hizmetleri yok sayan ekonomik anlayış da orman tahribatının ana nedenlerindendir."

Ormanların iklim krizi ile mücadelede ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesinde anahtar role sahip olduğunu bildiren Çoğal, iklim krizinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının kuraklık, sağlık sorunları ve salgınlarda artışa, verimli tarım arazilerinde kayıplara, su ve gıdaya erişimde sorunlara sebep olacağını kaydetti.