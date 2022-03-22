22 Mart Dünya Su Günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

22 Mart Dünya Su Günü

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
22 Mart Dünya Su Günü

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 22 Mart Dünya Su Günü dolayasıyla mesaj yayımladı.

EDİRNE (AA) - TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 22 Mart Dünya Su Günü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Çoğal, mesajında, insanlara hayat veren suyun ve ormanların yaşatılması gerektiğini belirtti.

İnsanların karşı karşıya kaldığı en büyük iki tehdidin iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı olduğunu aktaran Çoğal, "Su ve gıda güvenliğinden sağlık sorunlarına, aşırı hava olaylarından iklim kaynaklı göçlere kadar yol açtığı büyük sorunlar sebebiyle günümüzün en büyük tehditleri olarak değerlendiriliyor. Bu sorunların çözümü için ilk sırada suyun ve ormanların korunması ile orman varlığının artırılması yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ormanların insanlar için sayılamayacak hizmetler sunduğunu belirten Çoğal, şunları kaydetti:

"Her bir orman tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının yarattığı sorunların artması demektir. Çeşitli amaçlarla tahrip edilen ormanların kaybı; yaşamın kaybıdır. Bugün büyüme odaklı, doğayı ve doğanın yarattığı hizmetleri yok sayan ekonomik anlayış da orman tahribatının ana nedenlerindendir."

Ormanların iklim krizi ile mücadelede ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesinde anahtar role sahip olduğunu bildiren Çoğal, iklim krizinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının kuraklık, sağlık sorunları ve salgınlarda artışa, verimli tarım arazilerinde kayıplara, su ve gıdaya erişimde sorunlara sebep olacağını kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Dünya Su Günü, 22 Mart, Edirne, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title