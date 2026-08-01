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22 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu; 253 gözaltı

22 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu; 253 gözaltı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, döviz ve altın, ruhsatsız silah ve mühimmat, 23 otomobil ile 2 gayrimenkul tapusu ele geçirildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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