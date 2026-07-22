22 ilde FETÖ operasyonu: 51 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, 51'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı