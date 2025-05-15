22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Başlıyor

22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Başlıyor
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Van Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen 22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 19 Mayıs'ta başlayacak. Etkinlikler, tiyatro eğitimi almış çocukların sahne performanslarıyla zenginleşecek. Şenlik, çeşitli atölye çalışmaları ve uçurtma şenliği ile renklenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenecek "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin tanıtımı yapıldı.

Kentteki bir otelde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Van Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Ferdi Erkmen, şenliğin 19 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyledi.

Okullarda öğrencilere tiyatro eğitimi verdiklerini ifade eden Erkmen, şunları kaydetti:

"Çocuklar aldıkları eğitimlerle tiyatronun mutfağını da tanımış oldular. 'Her okul bir tiyatro olsun' düşüncesiyle başlatılan Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nde Ankara, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır ve Trabzon devlet tiyatroları da seçkin çocuk oyunlarını tiyatro severlerin beğenisine sunacak. Bunun yanında genel müdürlüğümüze bağlı profesyonel grupların yanı sıra Van'ın ilçe ve mahallelerinden belirlenmiş okullar da eserlerini sahneleyecek."

Çocuklar için etkinliklerin de yapılacağını dile getiren Erkmen, "Van Kalesi'nin heybetini yapacağımız uçurtma şenliğiyle renklendireceğiz. Eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Atölyelerimiz anasınıfı düzeyinde çocuklardan başlayıp, yetişkin bireylere kadar her yaş grubunu hedefleyen geniş bir yelpazeye hitap edecek. Etkinlik, 29 Mayıs Perşembe günü Akdamar Adası'na yapılacak geziyle son bulacak." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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