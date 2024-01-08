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21 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 4 farklı dosyadan 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık',  2 farklı dosyadan 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından toplamda 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan İ.E.C., Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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