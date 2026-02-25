Haberler

Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de, hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
