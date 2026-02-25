Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu