21 kişinin öldüğü kazada, tutuklu şoförlerden birinin serbest bırakılmasına tepki

?Kaza, 20 Ağustos 2022'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı gübre yüklü TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Yunus Şataflı yönetimindeki 73 SN 384 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı.

Kazada 28 yaşındaki 3 yıllık avukat olan oğlu Baran Açan'ı kaybeden Ramazan Açan, ihmali ve kusuru olanların cezalandırılmasını talep ederek, "Oğlum avukattı, 28 yaşında 3 yıllık avukattı. Bu yaşa getirdik, bu emeği harcadık. Böyle bir olayda, ihmaller zinciri dediğimiz bir sürü kusurların ve ihmalin olduğu katliam gibi kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü, mahkemenin verdiği kararla bir daha yaralarımız, üzüntümüz kabarmıştır. Bu yüzden sadece bu 2 şoförün değil de diğer ihmali ve kusuru olan her kimse bunların adaletin önüne çıkarılıp, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Devletimizden adaletin gerçekten tecelli olması için sadece bu 2 TIR şoförü değil, kusurlu, ihmali her kimse varsa hem İçişleri Bakanımızdan hem de Adalet Bakanımızdan talebimizdir. Bunları bir an evvel yargının önüne çıkarılması ve gerekli cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.