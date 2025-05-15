21. Çocuk Filmleri Festivali, Manisa'da Başlıyor

21. Çocuk Filmleri Festivali, Manisa'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen ve çocuklara sinema sevgisini aşılamayı amaçlayan 21. Çocuk Filmleri Festivali, 17-21 Mayıs tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek. Festival, film gösterimleri ve atölyeler ile minik sinemaseverlere eğitici bilgiler sunacak.

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen "21. Çocuk Filmleri Festivali", 17-21 Mayıs arasında Manisa'da minik sinemaseverlerle buluşacak.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Forum Magnesia AVM Cinens Sinemaları'nda gerçekleştirilecek.

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen festival, çocuklara özel seçilmiş film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Festival, film gösterimlerinin yanı sıra oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyelerle çocuklara eğitici bilgiler sunulmasını sağlayacak.

Festival programındaki filmler arasında "Cesur Panda: Görevimiz Afrika", "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", "Kardeş Takımı 2", "Dedektif Sun ve Ekibi", "Yumurtalar Firarda: Buz Macerası", "Cesur Yaga ve Sihirli Dünya", "Ozi: Doğanın Koruyucusu", "Karlar Kraliçesi ve Prenses", "Cesur İtfaiyeci", "Ejderham ve Ben", "Benim Tatlı Diş Perim" ile "Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu" yer alıyor.

21. Çocuk Filmleri Festivali programına dair bilgi, "cocukfestivali.com" adresinden edinilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
SGK'den kayıt dışı istihdama 2 milyar 36 milyon lira ceza

SGK'den iş yerlerine 2 milyar 36 milyon liralık ceza
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.