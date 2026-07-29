Haberler

2026-YKS tercih işlemleri başladı

2026-YKS tercih işlemleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - 2026-YKS tercih işlemleri başladı.

(ANKARA) - 2026- Yks tercih işlemleri başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin web sayfasındaki Aday İşlemleri Sistemi'nden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri başladı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, adaylar tercihlerini 10 Ağustos'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.

Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız klavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon

Vurgunu böyle yapmış: Belediyede sigortalı, özel şirkette mesai
Kadın doktorun sedye üzerindeki kalp masajıyla hayata tutunmuştu, bir gün yaşayabildi

Kadın doktorun mücadelesi umut olmuştu! Acı haber 1 gün sonra geldi
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali olay oldu