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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM, 20-21 Haziran'da yapılacak 2026-YKS sınavına giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreyle ais.osym.gov.tr adresinden alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 20- 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Haziran'da uygulanacak 2026- Yks 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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