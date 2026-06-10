2026-YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ösym'den yapılan açıklamada, "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026- Yks 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi için adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı