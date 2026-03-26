YDS/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) için giriş belgelerini erişime açtı. 5 Nisan'da yapılacak sınav için adaylar, sınav yerlerine dair belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Nisan'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven