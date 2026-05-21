2026-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Mayıs'ta tercihlerin alındığı 2026-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan