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2026-STS Öğretmenlik Sınavı Yapıldı

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- Sınav sonuçları 25 Haziran'da açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- Sts Öğretmenlik) yapıldı.

Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik olarak yapılan sınav için 2 salon kullanıldı.

Sınav, saat 13.45'te başladı. 60 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınav 80 dakika sürdü. Saat 15.05'te sona eren sınavda ek süre uygulaması yapılmadı.

Yurt dışında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran 164 aday sınava katıldı.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 6 aday bu haktan yararlandı.

Sınavda, adayların başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekiyor. Başarılı olan adaylar adına YÖK tarafından "diploma denklik belgesi" düzenlenecek.

Sınav sonuçları 25 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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