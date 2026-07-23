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ÖSYM 2026-ÖZYES Başvuruları Başladı

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- Adaylar, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Kaynak: AA
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