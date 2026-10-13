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2026 Nobel Barış Ödüllü Pillay, Lahey'deki UCM çalışanlarının özverisini övdü.

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2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen UCM eski Yargıcı Navanethem Navi Pillay, Lahey'deki UCM'yi ziyaret ederek çalışanların özverisini övdü. Pillay, çalışanların şefkat ve cesaretinin cezasızlığın hüküm sürmesine izin verilmemesini sağlamaya devam ettiğini belirtti.

2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Yargıcı Navanethem Navi Pillay, UCM çalışanlarının "şefkat ve cesaretinin, cezasızlığın hüküm sürmesine izin verilmemesini sağlamaya devam ettiğini" belirtti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Pillay, Lahey'deki UCM'yi ziyaret ederek mahkeme yetkilileri ve personeliyle bir araya geldi.

Ziyaretinde UCM'nin bu zorlu dönemde yürüttüğü önemli çalışmaları takdir eden Pillay, mahkeme çalışanlarının özverisini övdü.

Pillay, UCM çalışanlarına, "Şefkatiniz ve cesaretiniz, cezasızlığın hüküm sürmesine izin verilmemesini sağlamaya devam ediyor." dedi.

UCM Başkanı Tomoko Akane de Pillay'ı Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı tebrik ederek "Bu ödül, uluslararası adaletin kalıcı barışın temel taşı olarak oynadığı hayati rolün önemli bir takdiridir." ifadesini kullandı.

"İsrail, Gazze'de soykırım işledi"

Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Doğu Kudüs Dahil İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun başkanlığını da yürütmüştü.

Komisyon, 16 Eylül 2025'te yayımladığı raporda İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varmıştı.

Raporun yayımlanmasının ardından açıklama yapan Pillay, "Komisyon, Gazze'deki soykırımın faili olarak İsrail'i sorumlu tutuyor. Gazze'deki Filistinlileri, Soykırım Sözleşmesi'nde belirlenen kriterleri karşılayan eylemlerle yok etme niyetinin bulunduğu açıktır." demişti.

Güney Afrikalı hukukçu Pillay, 2003-2008 yıllarında UCM'de yargıç olarak görev yapmış, daha önce de Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin başkanlığını ve yargıçlığını üstlenmişti.

Pillay, 2008-2014 döneminde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı.

Pillay, barışı ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları nedeniyle 9 Ekim'de 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: AA
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