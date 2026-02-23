Albüm: 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları Görkemli Bir Törenle Sona Erdi

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, pazar günü görkemli bir törenle sona erdi. Donmuş pistlerde ve Alp Dağları'nın yamaçlarında iki haftadan uzun süren etkileyici gösterilerin ardından sona eren Olimpiyatlar'da sporcular, azim ve zarafetle hayallerinin peşinden koşarak tarihe yeni sayfalar yazdırdı.

Kaynak: Xinhua