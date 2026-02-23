Haberler

Albüm: 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları Görkemli Bir Törenle Sona Erdi

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, iki haftalık görkemli gösterilerin ardından başarıyla tamamlandı. Sporcular, azim ve zarafetle performans sergileyerek tarih yazdı.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, pazar günü görkemli bir törenle sona erdi. Donmuş pistlerde ve Alp Dağları'nın yamaçlarında iki haftadan uzun süren etkileyici gösterilerin ardından sona eren Olimpiyatlar'da sporcular, azim ve zarafetle hayallerinin peşinden koşarak tarihe yeni sayfalar yazdırdı.

Kaynak: Xinhua
