2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı'nın konu dağılımı belli oldu

Güncelleme:
2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (MEB-EKYS) yazılı sınavında yer alacak konu başlıkları ve ağırlıkları açıklandı. Sınav, Genel Kültür, T.C. İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) kapsamında uygulanacak yazılı sınavın konu başlıkları ve ağırlıkları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 MEB-EKYS Yazılı Sınavı; Genel Kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları, Eğitim Bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat alanlarından oluşacak.

Buna göre sınavda Genel Kültür yüzde 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları yüzde 15, Eğitim Bilimleri yüzde 15 ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30 ağırlığında yer alacak.

Mevzuat alanı ise yüzde 20 olup T.C. Anayasası, ilgili kanunlar ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini kapsayacak.

2026 yılı sınav takvimi kapsamında başvurular, 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde alınacak. Yazılı sınav 15 Mart'ta uygulanacak, sonuçlar ise 9 Nisan'da erişime açılacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Haberler.com
