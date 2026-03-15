MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

ÖSYM, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nı düzenledi. 51 bin 324 adayın katıldığı sınav, 50 ilde 52 merkezde yapıldı. Sonuçların 9 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) yapıldı.

Sınav, 50 ilde 52 sınav merkezinde, 133 bina ve 1875 salonda düzenlendi. Sınav saat 10.15'te başlarken, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

MEB'de öğretmen olarak görev yapan 51 bin 324 adayın başvurduğu sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları 9 Nisan'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
