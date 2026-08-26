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ÖSYM: MEB-AgS puan hesaplaması güncellenecek

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ÖSYM, 2026 MEB-Akademi Giriş Sınavı'nda puan hesaplamasında yanlışlıkla 2025 ağırlıklarının kullanıldığını tespit etti. Doğru/yanlış sayıları hatasız; puanlar 2026 ağırlıklarıyla yeniden hesaplanıp sonuçlar aynı gün açıklanacak.

'PUAN HESAPLAMA İŞLEMLERİ GÜNCELLENECEK'

Ösym'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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