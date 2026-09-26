2026 İç Tasarım Fuarı Vancouver'da başladı, 200 katılımcı ürünlerini sergiliyor

2026 İç Tasarım Fuarı Vancouver'da başladı, 200 katılımcı ürünlerini sergiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 İç Tasarım Fuarı cuma günü Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver kentinde başladı. 27 Eylül'e kadar sürecek üç günlük halka açık etkinlikte, dünyanın dört bir yanından 200 katılımcı en yeni iç tasarım konseptlerini ve ürünlerini sergiliyor.
VANCOUVER, 26 Eylül (Xinhua) -- 2026 İç Tasarım Fuarı cuma günü Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde başladı.
27 Eylül'e kadar devam edecek üç günlük halka açık etkinlikte, dünyanın dört bir yanından 200 katılımcı en yeni iç tasarım konseptlerini ve ürünlerini sergiliyor.
Kaynak: Xinhua