2026 Eurovision Şarkı Yarışması Viyana'da Düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması, 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mayıs 2026'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak üzere Viyana seçildi.

Yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası Wiener Stadthalle'de yapılacak.

Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edilmişti.