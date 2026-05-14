Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Nisan 2026'da gerçekleştirilen 2026 EKPSS sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebiliyor.
(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-EKPSS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: ANKA