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e-YDTS sonuçları açıklandı

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ÖSYM tarafından 9 Mayıs'ta yapılan 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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