e-YDTS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 9 Mayıs'ta yapılan 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven