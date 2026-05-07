e-YDTS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 9 Mayıs'ta düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na (e-YDTS) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta uygulanacak e-YDTS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
e-YDTS sınavı için adaylar, 9 Mayıs'ta saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.