Haberler

e-YDTS başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Türkçe Sınavı (e-YDTS) başvurularının başladığını duyurdu. Sınav 9 Mayıs'ta dört şehirde gerçekleştirilecek ve başvurular 28 Nisan'a kadar alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026 e-YDTS, 9 Mayıs'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak.

Adaylar, başvurularını 28 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binaları'nın kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

