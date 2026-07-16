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Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM tarafından 18 Temmuz'da uygulanacak 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) için giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar belgelerine 'ais.osym.gov.tr' adresinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP 2026/3) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Temmuz'da uygulanacak e-TEP 2026/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

18 Temmuz saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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