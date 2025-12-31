Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2026'da Bin 573 Engelli Vatandaş Kamuya Atanacak

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılında EKPSS ile 1.573 engelli vatandaşın kamuya yerleştirileceğini duyurdu. Göktaş, engelli bireylerin istihdamda daha güçlü bir yer alması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl mesajı paylaştı. Göktaş, şu ifadeleri kaydetti:

"Yeni yılla birlikte engelli kardeşlerimiz için güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2026 yılında, bin 573 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Yerleştirme kılavuzumuzu önümüzdeki günlerde Bakanlığımızın ve ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşacağız. Engelli bireylerimizin çalışma hayatında daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı şekilde yer alması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli vatandaşlarımıza, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

