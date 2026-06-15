Albüm: 2026 Cakarta Uluslararası Çiçek Festivali Yoğun İlgi Gördü

CAKARTA, 15 Haziran (Xinhua) -- 2026 Cakarta Uluslararası Çiçek Festivali, 14-15 Haziran tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlendi.

Çiçek estetiğinin, zengin yerel kültürel mirasın ve yaratıcı yeniliklerin sergilendiği festivalde, sektör temsilcilerini ve uluslararası ortaklar bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua