Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burslarını almaya hak kazananlar belirlendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2026'da vereceği lisansüstü eğitim ve araştırma burslarını almaya hak kazananlar belirlendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından 2026'da verilecek yüksek lisans ve doktora burslarının başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Başvuru sahipleri, burs sonuçlarını "http://turkiye.gov.tr" internet adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takibi Sistemi'nden sorgulayabilecek.

Burs sonuçlarına ilişkin bilgiler ve yapılması gereken işlemler ise burs başvurusu yapılan kurumun genel ağ sayfasında duyurulacak.