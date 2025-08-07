2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuruları Başladı

ÖSYM, 19 Ekim'de yapılacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, 25 Ağustos'a kadar başvurularını internet üzerinden yapabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 19 Ekim'de düzenlenecek 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TR-YÖS/2 başvuruları, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
