2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuruları Başladı
ÖSYM, 19 Ekim'de yapılacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, 25 Ağustos'a kadar başvurularını internet üzerinden yapabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 19 Ekim'de düzenlenecek 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuruları başladı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TR-YÖS/2 başvuruları, 25 Ağustos'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
