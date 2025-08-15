2025 YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/2) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.