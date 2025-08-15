2025 YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/2) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel