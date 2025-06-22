2025-YKS AYT Sınavı İzmir ve Denizli'de Başladı
İzmir ve Denizli'de 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (AYT) ikinci oturumu başladı. İzmir'de 56, Denizli'de ise 18 bin aday sınava katılıyor. Adayların kimlik kontrolleri yapılırken, bazıları sınava yetişebilmek için polis ekiplerince desteklendi.
İzmir ve Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) başladı.
İzmir'de adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen AYT için okullara gitti.
Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş bölgeleri kontrol edilen adaylar, salonlara alındı.
Aileler de okulların dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.
Kent merkezinde 56 bin 368 aday sınava girdi.
Denizli'de adayları polis ekipleri yetiştirdi
Denizli'de sınav merkezlerine aileleriyle gelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Kent genelinde 18 bin bin 220 aday sınava girdi.
Öte yandan Pamukkale ilçesindeki Hasan Tekinada Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bir aday kimliğini kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almalarını sağladı. Ekipler daha sonra öğrenciyi okula götürdü.
Polis ekipleri adayı önce ilçe nüfus müdürlüğüne götürdü ardından sınava gireceği okula getirdi.
Yunus ekipleri de sınava geç kalma ihtimali olan 1 öğrenciyi okula götürerek sınava yetiştirdi.