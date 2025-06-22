2025 YKS Alan Yeterlilik Testleri Güneyde Başladı

2025 YKS Alan Yeterlilik Testleri Güneyde Başladı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT başladı. Adaylar okullara gidip kimlik ve sınav giriş kağıtlarını kontrol ettirdi. Aileler, okulların dışında heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana'da adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen AYT için okullara gitti.

Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edilen adaylar, salonlara alındı.

Aileler de okulların dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Mersin

Mersin'de adaylar, erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nde kontrolün ardından salonlara alınan öğrenciler, sınava başladı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de adaylar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde sınav heyecanı yaşadı.

Aileleri ve yakınlarının başarı dilediği öğrenciler, görevlilerin kontrolü sonrasında salonlara yönlendirildi.

Osmaniye

Osmaniye'de adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı.

Kapıda yapılan kimlik kontrolünün ardından adaylar salonlara geçti.

Adayların yakınları da AYT'nin tamamlanmasını okulun dışında bekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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