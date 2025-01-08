2025 Yılı Aile Yılı İlan Edildi

Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Şule Ünsal, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ünsal, yaptığı açıklamada, "Aile Yılı"nın toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmasına, ülke için varoluşsal bir tehdit olan "nüfus artış hızının" olumlu yönde ivme değiştirmesine vesile olmasını umut ettiklerini belirtti.

Aile yapısının sendikalarının en önemli misyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Ünsal, şunları kaydetti:

"Aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için yapılacak tüm çalışmalara sosyal paydaşlık etmekten onur duyacağımızı belirtiyor, bu tarihi sorumlulukta, birlikte elimizin taşın altında olduğunun bilinmesini istiyoruz. Aile yılında, aile ve kadın kamu görevlilerine yönelik politikaların ivedi hayata geçirilmesini, çalışma hayatında kadınların iş-aile yaşam dengesinin sağlanmasını elzem görüyoruz. Aile kurumunun, medeniyet değerlerimiz ışığında korunmasını ve güçlendirilmesini hassasiyetlerimiz çerçevesinde gözeterek bütün çalışmalarımızda odak noktamıza aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesini son derece memnuniyetle karşılıyoruz."